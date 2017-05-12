МВД и СК России опровергли сообщения о заражении своих серверов вирусом WannaCry

МВД и Следственный комитет России опровергли сообщения о заражении своих серверов вирусом WannaCry, поразившим компьютеры в 74 странах мира.

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«12 мая была зафиксирована вирусная атака на персональные компьютеры ведомства, находящиеся под управлением операционной системы Windows. Серверные ресурсы МВД России не подвергались заражению благодаря использованию иных операционных систем и отечественных серверов с российским процессором «Эльбрус». Было блокировано порядка тысячи зараженных компьютеров, что составляет менее 1 процента», — указано в информационном сообщении министерства.

В свою очередь, в пресс-службе СК России сообщили агентству РИА Новости, что «никаких хакерских атак на ресурсы Следственного комитета на было, все они работают в штатном режиме».

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Ранее источник в МВД сообщал, что работа отделений ведомства в нескольких регионах России нарушена из-за вируса, поразившего множество компьютеров и грозящего уничтожить все данные. Ранее в пятницу о массовом распространении вируса сообщили в Великобритании и Испании. Отмечается, что атака хакеров затронула больницы в нескольких британских городах и испанскую телекоммуникационную компанию Telefonica.

Речь идет о вирусе-вымогателе WCry, также известном как WannaCry или WannaCryptor. Он шифрует информацию на компьютере и требует заплатить выкуп в размере 300 долларов биткоинами за расшифровку.

Пользователь «Пикабу» под ником vasa48 опубликовал фотографию, на которой продемонстрировал работу шифровальщика на российских компьютерах. Его интерфейс внешне идентичен вирусу, поразившему британские и испанские устройства.