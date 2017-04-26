Хакеры объявили охоту на шпионов за неверными супругами

Члены хакерской группировки Decepticons из Бразилии объявили, что намерены взламывать и уничтожать платные шпионские программы, которые используются для слежки за неверными супругами, детьми и сотрудниками. Об этом сообщает The Register.

В качестве первого шага злоумышленники взломали популярный шпионский сервис FlexiSpy. Они смогли войти в систему через аккаунт разработчика, выкрали все документы и исходный код приложения, который впоследствии опубликовали в открытом доступе. Оказалось, что один из разработчиков использовал для входа логин test и пароль test.

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В послании хакеров говорится, что они могут взломать любого и использовать полученные секреты для своих целей, но продажа подобного софта, по их мнению, аморальна.

Платная версия FlexiSpy позволяет тайно записывать все входящие и исходящие вызовы, читать сообщения и следить за местоположением устройства. Шпионскую программу можно установить на смартфоны на Android и iOS, а также на компьютеры с операционными системами Mac и Windows.

Издание отмечает, что еще один подобный сервис Retina-X, по-видимому, также подвергся хакерской атаке. Аудитория двух сервисов составляет около 130 тысяч пользователей.