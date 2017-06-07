Путин объяснил решение предоставить убежище Сноудену

Первый контакт представителей российских властей с бывшим сотрудником Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвардом Сноуденом произошел в Китае. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, фрагмент которого опубликовал Bloomberg.

Глава государства пояснил, что Москва предоставила убежище сотруднику спецслужб как борцу с нарушениями прав человека.

Путин в интервью, как сообщалось ранее, также высказал мнение, что Сноуден не является предателем. Российский лидер подчеркнул, что он «не передавал ни в какую другую страну какую-либо информацию, утечка которой была бы губительной для его собственной страны». Тем не менее сотрудник спецслужб поступил неверно, раскрыв общественности секретную информацию, считает президент.

В 2013 году Сноуден передал журналистам ряд секретных документов о деятельности американских спецслужб. В частности, речь шла о ведении масштабной прослушки телефонных разговоров и отслеживании электронной переписки по всему миру.

После обнародования материалов он бежал из США. 1 августа 2013 года Сноуден получил в России временное убежище, а год спустя — трехлетний вид на жительство.

Американские власти инкриминируют бывшему сотруднику АНБ незаконную передачу информации, представляющую большое значение для национальной безопасности, умышленную передачу разведывательной информации и кражу собственности государства. В общей сложности на родине ему грозит до 30 лет тюрьмы.