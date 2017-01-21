Песков прокомментировал возможность экстрадиции Сноудена

Вопрос об экстрадиции в США бывшего сотрудника американских секретных служб Эдварда Сноудена могут решить только миграционные службы России или президент Владимир Путин. Об этом в субботу, 21 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу BBC News, выдержки из которого приводит РИА Новости.

«Это решение может быть принято нашими миграционными органами или президентом Путиным… Он (Сноуден — прим. «Ленты.ру») не игрушка, которую можно подарить, он — человек», — сказал пресс-секретарь президента в ответ на вопрос о том, намерены ли российские власти выдать Сноудена США.