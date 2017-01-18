Захарова сообщила о продлении Сноудену вида на жительство в России

Разоблачителю незаконной деятельности американских спецслужб Эдварду Сноудену продлен срок вида на жительство в России еще на два года. Об этом в своем Facebook сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала заявление бывшего заместителя директора ЦРУ Майкла Морелла, заявившего, что у президента России Владимира Путина есть «отличная возможность» сделать подарок избранному президенту США Дональду Трампу к инаугурации, выдав Сноудена.

«Какие-то странные эти "бывшие" у них. Британский "экс" накопал на американского президента какую-то чушь. Американский уже не первый раз отмечается крайне человеконенавистническими заявлениями. Не так давно именно этот самый Морелл призвал убивать русских в Сирии», — отметила Захарова, выразив недоумение тем, что он не знает еще о продлении Сноудену разрешения на пребывание в России.

По словам Захаровой, суть того, что предлагает Морелл, это «идеология предательства». «Вы проговорись, господин Морелл, и всем теперь понятно, что для Вашей конторы в норме вещей преподносить подарки в виде людей и сдавать тех, кто ищет защиты. Вы так и не поняли Россию, Майкл Морелл», — заключила она.

В 2013 году Сноуден передал журналистам ряд секретных документов о деятельности американских спецслужб. В частности, речь шла о ведении масштабной прослушки телефонных разговоров и отслеживании электронной переписки по всему миру.

После обнародования материалов Сноуден бежал из США в Гонконг, а затем в Москву, где провел больше месяца в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево». 1 августа 2013 года он получил в России временное убежище, а год спустя — трехлетний вид на жительство.

Американские власти инкриминируют Сноудену незаконную передачу информации, представляющую большое значение для национальной безопасности, умышленную передачу разведывательной информации и кражу собственности государства. В общей сложности на родине Сноудену грозит до 30 лет тюрьмы.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее, в ходе избирательной кампании, обещал в случае победы вернуть Сноудена в США. До этого, в 2014 году, он разместил твит, в котором назвал бывшего сотрудника спецслужб шпионом и сообщил, что раньше за подобный вред, который тот нанес стране, «его бы казнили».