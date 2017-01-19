В Госдуме спрогнозировали амнистию Сноудена и его возвращение домой

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, которому продлили вид на жительство в России, планирует в будущем вернуться в США. Такую точку зрения высказал в беседе с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Сноуден пока не хочет получать российское гражданство, потому что он действительно верит, что делает правое дело, что он защищает интересы американских граждан. Уверен, что в ближайшее время к нему, скорее всего, будет принято решение об амнистии, либо о пересмотре претензий», — заявил парламентарий.

Свинцов предположил, что Сноуден рассчитывает на прощение, которое может последовать после прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа. «Трамп амнистирует всех так называемых политзаключенных людей, говоривших правду о том, что определенные спецслужбы США ведут нечестную, а иногда противозаконную деятельность», — считает российский депутат.

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18 января официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook написала, что Сноудену продлен срок вида на жительство в России еще на два года.

В ходе избирательной кампании кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в случае победы вернуть Сноудена в США. В 2014 году он разместил твит, в котором назвал бывшего сотрудника спецслужб шпионом и уточнил, что раньше за подобный вред, который тот нанес стране, «его бы казнили».

Сноуден передал журналистам ряд секретных документов о деятельности американских спецслужб в 2013 году. В частности, речь шла о ведении масштабной прослушки телефонных разговоров и отслеживании электронной переписки по всему миру. После обнародования материалов он бежал из США в Гонконг, а затем в Россию. 1 августа 2013 года он получил временное убежище на российской территории, а год спустя — трехлетний вид на жительство.

В США Сноудену грозит до 30 лет тюрьмы.