Глава Роскомнадзора выдвинул Дурову ультиматум и пригрозил блокировкой Telegram

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил об истечении сроков, отведенных команде мессенджера Telegram на то, чтобы ответить на предусмотренный законодательством официальный запрос ведомства. В этой связи Жаров пригрозил, что сервис в России должен быть заблокирован, если ответа от Telegram не последует.

«Должен констатировать, что в настоящий момент все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны. Практически каждый день Роскомнадзор направляет по всем доступным адресам Telegram письма с разъяснениями требований российского закона об организаторах распространения информации», — отметил Жаров.

По его словам, требование к сервису «одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram». Необходимо официально направить эту анкету в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации.

Однако до сих пор в Роскомназдоре не получили от администрации мессенджера никакого ответа, констатировал Жаров.

«Включение мессенджера в данный реестр означает лишь готовность Telegram работать по российским законам. Действующий правовой статус Telegram в России не изменится. Уже сейчас, в силу закона, а не факта внесения в соответствующий реестр, Telegram должен исполнять обязанности организатора распространения информации», — пояснил глава ведомства.

Жаров предупредил, что в случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации Telegram в России должен быть заблокирован до тех пор, пока мы требуемые сведения не будут получены.

«Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство! Выбор за вами», — заключил Жаров.