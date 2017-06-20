Telegram нашел способ обойти возможную блокировку в России

Администрация мессенджера Telegram анонсировала поддержку прокси-серверов по протоколу SOCKS5 в грядущем обновлении приложения для Android. На это обратили внимание блогеры Telegram Info, специализирующиеся на отслеживании новостей о сервисе.

В опубликованном ими скриншоте видны настройки соединения через прокси-серверы. Блогеры отмечают, что эта опция уже доступна в приложении для персональных компьютеров Telegram Desktop. В сети предположили, что таким образом администрация мессенджера готовится к обходу возможной блокировки в России.

Протокол SOCKS5 позволит Telegram по умолчанию пересылать пакеты данных пользователей к своим серверам через прокси-серверы, то есть в обход будущих ограничений.

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В понедельник, 19 июня, глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что готов лично обратиться к создателю Telegram Павлу Дурову и получить от него данные для внесения сервиса в реестр организаторов распространения информации. В противном случае сервис может быть заблокирован в России.

В середине июня Госдума одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий анонимность в мессенджерах. Документ обязывает сервисы идентифицировать пользователей по номеру мобильного телефона.