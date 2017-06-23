Советник президента напомнил об «аське» в свете возможной блокировки Telegram

Советник президента России по развитию интернета Герман Клименко выразил надежду на то, что возможная блокировка Telegram не окажет большого влияния на пользователей мессенджеров. Он заявил РИА Новости, что в России существуют альтернативы Telegram, например, ICQ, которым пользуется он сам.

«Что касается замены Telegram на что-то другое, то в России только их функционирует более 30. Самый известный из них ICQ. Я пользовался Facebook и вполне сейчас использую "ВКонтакте", ICQ», — заверил чиновник.

Клименко полагает, что особенных проблем у россиян из-за блокировки Telegram не будет. «По крайней мере, я точно знаю, что в психиатрии такой болезни как "неизлечимая зависимость от Telegram" нет», — сказал он.

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Ранее 23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил владельцу Telegram Павлу Дурову заблокировать сервис в России, если компания не предоставит данные, необходимые для внесения мессенджера в реестр организаторов распространения информации.

В свою очередь Дуров, отвечая регулятору, назвал разговоры о блокировке «нейтрального по отношению к России Telegram» парадоксальными, отметив, что на территории страны работают подконтрольные, по его мнению, властям США мессенджеры WhatsApp или Facebook Messenger.

ICQ (I seek you или «я ищу тебя») был одним из первых в России сервисов по обмену сообщениями наряду с «Mail.ru Агентом». Первая версия мессенджера вышла в 1996 году. Со временем на фоне развития социальных сетей и более продвинутых мессенджеров ICQ потерял массовую популярность.