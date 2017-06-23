В Минкомсвязи поставили под сомнение незаменимость Telegram

Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что в случае блокировки мессенджера Telegram в России, его можно будет заменить.

«Незаменимых у нас нет», — сказал Волин «Интерфаксу».

Предсказывать эффект от блокировки сервиса и реакцию рынка он отказался. «Мы не занимаемся гаданием на кофейной гуще», — сказал чиновник.

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Ранее в пятницу, 23 июня, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил владельцу Telegram Павлу Дурову блокировкой мессенджера в России в случае, если компания не предоставит данные, необходимые для внесения сервиса в реестр организаторов распространения информации.

«Я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство», — говорится в открытом обращении главы ведомства.

Он отметил, что отведенное Роскомнадзору время на принятие решения истекает, а «все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой Telegram исчерпаны».