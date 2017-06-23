Советник Путина прокомментировал возможную блокировку Telegram

Советник президента России Владимира Путина по развитию интернета Герман Клименко прокомментировал ультиматум, который глава Роскомнадзора Александр Жаров выдвинул компании Telegram и ее основателю Павлу Дурову. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает Rambler News Service.

«Моя карьера советника, насколько я помню, началась с того, что на вопрос о Telegram я ответил, что рано или поздно Павлу Дурову придется исполнять законы стран, на территории которых работает. И да, все игроки рынка должны быть равны в отношении исполнения законов», — подчеркнул Клименко.

Ранее 23 июня Жаров заявил, что срок, отведенный команде Telegram на то, чтобы ответить на предусмотренный законодательством официальный запрос Роскомнадзора, истекает. В случае, если требование ведомства не будет исполнено, мессенджер будет заблокирован.

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19 июня глава Роскомнадзора сообщал о готовности лично обратиться к Дурову и получить от него данные для внесения сервиса в реестр организаторов распространения информации. При этом администрация Telegram анонсировала поддержку прокси-серверов по протоколу SOCKS5 в грядущем обновлении приложения для Android. Благодаря этому Telegram сможет по умолчанию пересылать пакеты данных пользователей к своим серверам через прокси-серверы, то есть в обход будущих ограничений. В сети предположили, что таким образом администрация мессенджера готовится к обходу возможной блокировки в России.

В середине июня Госдума в первом чтении одобрила законопроект, запрещающий анонимность в мессенджерах. Документ обязывает сервисы идентифицировать пользователей по номеру мобильного телефона.