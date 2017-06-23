Павел Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора

Создатель Telegram Павел Дуров ответил на ультиматум главы Роскомнадзора Александра Жарова. Сообщение было опубликовано на его странице во «ВКонтакте» в пятницу, 23 июня.

По словам Дурова, парадоксально, что сотрудники надзорного ведомства активно обсуждают блокировку «нейтрального по отношению к России Telegram», в то время как на территории страны беспрепятственно работают подконтрольные, по его мнению, властям США мессенджеры WhatsApp или Facebook Messenger.

Он также предупредил, что, как только Роскомнадзор заблокирует Telegram, переписки российских чиновников, в том числе личное общение с друзьями и «чувствительные данные», через WhatsApp и Viber перейдут в контролируемые США облака Apple iCloud и Google Drive.

«Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов», — подытожил Дуров.

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Ранее 23 июня Жаров объявил об истечении сроков, отведенных команде Telegram на то, чтобы предоставить данные для внесения в реестр организаторов распространения информации.

В этой связи глава Роскомнадзора заявил, что сервис должен быть заблокирован на территории России, если ответа от Telegram не последует.

В то же время администрация Telegram анонсировала поддержку прокси-серверов по протоколу SOCKS5 в грядущем обновлении приложения для Android. Этот протокол позволит мессенджеру по умолчанию пересылать пакеты данных пользователей к своим серверам через прокси-серверы, то есть в обход будущих ограничений.