Павел Дуров ответил на обвинения в нейтральном отношении к террористам

Владелец Telegram Павел Дуров ответил на упрек главы Роскомнадзора Александра Жарова в нейтральном отношении к террористам, использующим его мессенджер. Дуров предложил предложил чиновникам ознакомиться с ежедневной статистикой блокировок в специальном Telegram-канале. Об этом он заявил во «ВКонтакте».

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«Эта позиция (упрек в потворстве терроризму, — прим «Ленты.ру») далека от реальности: только с начала этого месяца Telegram заблокировал более пяти тысяч публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма», — пояснил Павел Дуров.

По мнению основателя мессенджера, глава Роскомнадзора не объяснил, «почему проводит кампанию по переводу данных российских граждан на сервера американских сервисов».