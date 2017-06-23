Роскомнадзор обвинил Павла Дурова в потворстве террористам

Глава Роскомнадзора Александр Жаров обвинил основателя Telegram Павла Дурова в потворстве террористам. Чиновник разместил соответствующее сообщение в официальной группе регулятора во «ВКонтакте».

Жаров отметил, что не услышал от Дурова «ответа по существу» на поставленный надзорным ведомством ультиматум в обращении к команде Telegram.

«Компания, управляющая упомянутыми в сообщении господина Дурова сервисами, самостоятельно принимает решение относительно исполнения российского законодательства и ведения диалога с органами власти Российской Федерации», — заявил он, судя по всему, намекая на WhatsApp или Facebook Messenger, которые принадлежат Facebook.

Руководитель Роскомнадзора добавил, что Дуров «нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером», а также абсолютно игнорирует безопасность рядовых юзеров.

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Ранее в пятницу, 23 июня, создатель Telegram ответил на ультиматум главы Роскомнадзора. Дурову показалось парадоксальным, что сотрудники надзорного органа обсуждают блокировку «нейтрального по отношению к России Telegram», в то время как на территории страны беспрепятственно работают подконтрольные, по его мнению, властям США мессенджеры.

16 мая стало известно, что сотрудники надзорного органа направили в администрацию мессенджера письмо с просьбой предоставить необходимые данные для включения в реестр организаторов распространения информации. Тем не менее, до сих пор Telegram не предоставил никакой информации.

В этой связи глава Роскомнадзора заявил, что сервис должен быть заблокирован на территории России, если ответа от так не последует.

