Дуров сообщил о составлении в ФСБ протокола на Telegram

ФСБ составила в отношении мессенджера Telegram административный протокол, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» основатель обоих сервисов Павел Дуров. Он уточнил, что протокол составлен из-за «невыполнения антиконституционного закона Яровой».

По его словам, юристы считают, что такие административные протоколы «неизбежно приводят к судебным процессам». Дуров прикрепил к посту сканы документов, присланных из России в лондонский офис.

«Отсутствие возможности изредка посещать Россию для меня более болезненно, чем невъезд в Иран, — прежде всего, из-за родителей. Но переживем — глобус большой», — подчеркнул Дуров.

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Из протокола следует, что претензии к Telegram вызвало непредоставление в уполномоченный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности, то есть ФСБ, информации, необходимой для декодирования передаваемых сообщений.

В офис мессенджера первоначально поступил вызов в приемную ФСБ, никто из представителей не явился, и протокол был составлен в отсутствие уполномоченных лиц.

Ранее сообщалось, что власти Ирана инициировали уголовное дело в отношении Дурова. По данным иранских властей, мессенджер используют исламские террористы, распространители наркотиков и порнографии, а также торговцы людьми.

В мае Роскомнадзор потребовал от Дурова , чтобы Telegram предоставил необходимые данные для включения в реестр организаторов распространения информации, и пригрозил заблокировать его на территории России. Позже глава федеральной службы Александр Жаров сообщил, что ведомство получило необходимые данные и мессенджер «начал работать в правовом поле Российской Федерации».

Антитеррористический пакет законов, так называемый закон Яровой, был принят Госдумой 24 июня 2016 года. Документ обязывает операторов связи в течение трех лет хранить на территории России информацию о фактах приема и передачи звонков, текстовых сообщений, фотографий, звуков и видео. Записи разговоров и переписки должны храниться до 6 месяцев. Правоохранительные органы получили возможность запрашивать информацию о гражданах, а ФСБ обязала мессенджеры и соцсети предоставлять ключи шифрования.