Дуров развеял миф о своем паспорте

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал появление скана его паспорта Сент-Китс и Невис в сети. Пост был опубликован на его странице во «ВКонтакте».

По словам Дурова, документ был получен весной 2013 года «на фоне известных проблем в России». Создатель Telegram отметил, что не раз рассказывал о документе в интервью западным изданиям. «С тех пор в графе “гражданство” в Википедии имею двойное Russian, Kittitian. Вещь удобная, так как позволяет путешествовать в ЕС и Великобритании без виз», — признался он.

Дуров подчеркнул, что в самом Сент-Китсе он никогда не был. «Паспорт можно получить, не покидая Европу. Поэтому когда итальянская Reppublica в 2014 году уточнила, правда ли, что я переехал на Сент-Китс, я ответил, что никогда там не был и не планирую бывать», — пояснил основатель «ВКонтакте».

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Дуров добавил, что некоторые российские СМИ, основываясь на неправильном переводе, опубликовали новость о том, что он «опроверг получения гражданства Сент-Китс». «Это было некорректно», — заявил Дуров,

Он отметил, что уже обменял этот паспорт и распространение его копии не несет никакого вреда.

Дуров покинул Россию в 2014 году после скандала с продажей акций соцсети «ВКонтакте» и ухода с поста ее гендиректора. По его словам, на родину он возвращаться не намерен. В то же время бывший технический директор «ВКонтакте» Антон Розенберг, который судится с якобы подконтрольным Дурову ООО «Телеграф», заявил, что создатель Telegram регулярно появляется в Санкт-Петербурге.