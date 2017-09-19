Скандал вокруг братьев Дуровых превратился в мем

Конфликт бывшего технического директора «ВКонтакте» Антона Розенберга с основателем Telegram Павлом Дуровым и его старшим братом Николаем привлек внимание пользователей сети и мгновенно превратился в вирусный мем.

Тематические картинки стали массово появляться как в различных пабликах во «ВКонтакте», так и на страницах обычных юзеров социальной сети.

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Особое внимание на скандал обратили пользователи Telegram, которые потроллили не только основателя мессенджера, но и его старшего брата, обыграв пристрастие Николая к представителем кошачьих и жене Розенберга. «Заявка на дарвиновскую премию — авторы анонимного канала в Telegram *** [унижают] создателя Telegram», — отметили администраторы Telegram-канала «Беспощадный пиарщик».

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18 сентября Розенберг опубликовал пост на Medium, в котором рассказал, как работал с Павлом и его братом Николаем, с которым дружил с детства. По его словам, он занимал пост технического директора «ВКонтакте», а затем перешел работать в Telegram. Он утверждает, что отношения между ним и братьями разладились из-за ухаживаний Николая за его женой. После этого Розенберга уволили из ООО «Телеграф», по его свидетельству, аффилированного с Telegram.

Мужчина утверждает, что это было сделано незаконно, и пытается оспорить решение. После обращения в суд он получил встречный иск от «Телеграфа» на 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны.

Дуров отрицает причастность к подаче подобного иска. Он заявил, что считает пост Розенберга провокацией или проявлением психической болезни. «Много дичи», — подытожил он.