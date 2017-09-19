Дуров прокомментировал обвинения бывшего сотрудника «ВКонтакте»

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал конфликт с бывшим техническим директором «ВКонтакте» и бывшим директором особых направлений Telegram Антоном Розенбергом. Он рассказал газете «Ведомости», что заявления бывшего сотрудника не соответствуют действительности.

По словам Дурова, опубликованный Розенбергом в сети пост на 90 процентов шизофазичен (шизофазия — это расстройство речи — прим. «Ленты.ру»). «От его семьи слышал, что человек страдает от психических заболеваний», — добавил он, отметив, что не является владельцем компании ООО «Телеграф», она не имеет отношения к Telegram.

Газета также передает, что жена Розенберга Екатерина подтвердила, что речь в статье идет о ней, однако от комментариев отказалась.

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18 сентября Розенберг опубликовал пост на Medium, в котором рассказал, как работал с Павлом и его братом Николаем, с которым дружил с детства. По его словам, он занимал пост технического директора «ВКонтакте», а затем перешел работать в Telegram. Он утверждает, что отношения между ним и братьями разладились из-за ухаживаний Николая за его женой. После этого Розенберга уволили из ООО «Телеграф», по его свидетельству, аффилированного с Telegram.

Мужчина утверждает, что это было сделано незаконно, и пытается оспорить решение. После обращения в суд он получил встречный иск от «Телеграфа» на 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны.

Дуров отрицает причастность к подаче подобного иска. В разговоре с TJ он заявил, что считает пост Розенберга провокацией или проявлением шизофрении. «Много дичи», — сказал он.