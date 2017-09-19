Тиньков обвинил Дуровых в инцесте и обещал помочь уволенному сотруднику Telegram

Бизнесмен Олег Тиньков прокомментировал скандал вокруг соцсети «ВКонтакте», бывший ключевой сотрудник которой, Антон Розенберг, обвинил братьев Дуровых в предательстве, незаконном увольнении и попытке давления с помощью иска в 100 миллионов рублей.

«Оу, у Дуровых еще и инцест... всегда знал о его наклонностях, — написал он на личной странице во «ВКонтакте» и обратился к Розенбергу. — Антон, пиши нам — поможем юридически с человеком, мы против Дурова, что не выполняет российские законы». Что он подразумевает под инцестом, Тиньков не пояснил.

18 сентября Розенберг опубликовал пост на Medium, в котором рассказал, как работал с Павлом Дуровым, основавшим «ВКонтакте», и его братом Николаем, с которым дружил с детства, еще с первого этапа образования соцсети. Он занимал пост технического директора, а затем вслед за Павлом перешел работать в Telegram. Однако, как он утверждает, отношения между ним и Дуровыми разладились после того, как Розенберг узнал о том, что Николай ухаживал за его женой. После этого его уволили из ООО «Телеграф», по его свидетельству, аффилированного с Telegram.

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Розенберг утверждает, что его уволили незаконно, и пытается оспорить решение в суде. После обращения в суд он получил встречный иск от «Телеграфа» на 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны. Имеются ввиду нотариально заверенные переписки с Павлом, которые он представлял в суде.

Дуров отрицает причастность к подаче подобного иска. Он заявил Tjournal «ни один из разработчиков мессенджера Telegram не трудоустроен в этом ООО [«Телеграф»] или иных российских компаниях». В ответ на это Розенберг сообщил, что узнал о том, что в данный момент ООО «Телеграф» пытаются закрыть, а большинство сотрудников переводят в офшорную компанию.

В начале сентябре Дуров призвал усиленно распространять ролик блогеров «Немагия», посвященный Тинькову и запрещенный по решению кемеровского суда. После этого банкир объявил о начале сбора компромата на основателя «ВКонтакте». Еще раньше — в июне — он показательно удалил Telegram, заявив, что ему надоел «левый пиар» Дурова.