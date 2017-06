Тиньков назвал Дурова быдлом и публично стер Telegram с iPhone

Достал. И кому он нужен когда есть. #Viber & #WhatsUp . Борец с властями... #ржунемогу 😂😂😂😂 UPDATE: Т.е то, что это быдло давил милиционеров своим Мерседес, и бросал чужие мобильные телефоны в мусорку , вас не смущает ?? Вот вы зомби, однако...

