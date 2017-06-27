Тиньков назвал Дурова быдлом и публично стер Telegram с iPhone

Владелец банка «Тинькофф» Олег Тиньков демонстративно стер из памяти своего iPhone мессенджер Telegram. Бизнесмен запечатлел процесс на видео, которое разместил в Instagram.

Тиньков заявил, что его достал «левый пиар» основателя сервиса Павла Дурова, назвал информацию о том, что Telegram самый защищенный мессенджер, «блевотиной», а самого Дурова в подписи к посту — «быдлом», которое «давило полицейских» и «бросало чужие телефоны в мусорку». На видео миллиардер отметил, что, несмотря на то, что скачал Telegram, так им и не воспользовался, а для переписки использовал только WhatsApp.

Материалы по теме Беда для анонима Как Telegram обойдет блокировку в России

23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров объявил Дурову о блокировке Telegram в случае, если руководство сервиса не предоставит данные для его включения в реестр организаторов распространения информации. Руководитель ведомства также упрекнул владельца мессенджера в потворстве террористам, которые его используют. По данным ФСБ, смертник, устроивший теракт в подземке Петербурга, использовал Telegram для связи с зарубежными кураторами, чтобы скрыть «свои преступные замыслы на всех стадиях организации и подготовки террористического акта».

В свою очередь основатель Telegram обвинил ФСБ в спекуляциях на тему теракта в метро. По его словам, оконечное шифрование в мессенджере защищает всех пользователей, в частности, от «атак хакеров и шантажа коррумпированных чиновников». Дуров полагает, что ослабление шифрования во всех мессенджерах приведет к подрыву национальной безопасности России и позволит иностранным спецслужбам получить доступ к переписке россиян. Владелец Telegram полагает, что риск терактов не исчезнет, поскольку координироваться они могут и с помощью одноразовых телефонов через обычные эсэмэс.