Дуров обвинил ФСБ в спекуляции на теме теракта в Петербурге

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил ФСБ в спекуляциях на тему теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом он заявил во «ВКонтакте».

По словам Дурова, информация о том, что подготовка теракта осуществлялась с помощью Telegram, вызвала у него ряд вопросов. «Печально, если спецслужбы России эксплуатируют подобную трагедию как предлог для усиления своего влияния и контроля над населением», — отметил он.

Основатель Telegram заявил, что шифрование мессенджера одинаково защищает всех пользователей и не делает коммуникации безопасными только для потенциальных террористов. «Отказ от оконечного шифрования в отдельно взятой стране сделает десятки миллионов людей беззащитными от атак хакеров и шантажа коррумпированных чиновников», — подчеркнул Дуров.

Он также добавил, что ослабление шифрования во всех мессенджерах приведет к подрыву национальной безопасности России и позволит иностранным спецслужбам получить доступ к перепискам россиян. «При этом риск терактов не исчезнет — как показали события в Париже, для проведения теракта достаточно одноразовых телефонов и обычных CMC без всякого шифрования», — подытожил он.

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Ранее 26 июня в ФСБ сообщили, что смертник, устроивший теракт в подземке Петербурга, использовал Telegram для связи с зарубежными кураторами, чтобы скрыть «свои преступные замыслы на всех стадиях организации и подготовки террористического акта».

С середины мая в России активно обсуждается возможная блокировка Telegram. Роскомнадзор добивается от администрации мессенджера предоставления данных, необходимых для его включения в реестр организаторов распространения информации. В компании же эту просьбу игнорируют. 26 июня Дуров заявил, что требование противоречит конституции, а также «демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году».