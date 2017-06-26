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ФСБ рассказала о подготовке теракта в Петербурге с помощью Telegram

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Подготовка теракта в метро Санкт-Петербурга осуществлялась с помощью Telegram. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ФСБ.

По информации ведомства, террорист-смертник использовал мессенджер для связи с зарубежными кураторами, чтобы скрыть «свои преступные замыслы на всех стадиях организации и подготовки террористического акта».

В ФСБ также заявили, что члены международных террористических организаций поголовно используют интернет-мессенджеры, чтобы контактировать с кураторами из-за границы. «Наиболее активно членами международных террористических организаций на территории Российской Федерации используется мессенджер Telegram, предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации», — добавили в ведомстве.

3 апреля в вагоне поезда метро Санкт-Петербурга, следовавшего от «Сенной площади» к «Технологическому институту», сработало взрывное устройство. В результате взрыва погибли 16 человек, пострадали около 50. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». По данным Следственного комитета России, бомбу привел в действие 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, получивший российское гражданство.

С середины мая в России активно обсуждается возможная блокировка Telegram. Роскомнадзор добивается от администрации мессенджера предоставления данных, необходимых для его включения в реестр организаторов распространения информации. В компании же эту просьбу игнорируют. 26 июня основатель сервиса Павел Дуров заявил, что требование противоречит Конституции, а также «демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году».

«Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет», — уверен Дуров.

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