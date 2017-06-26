Дуров обвинил главу Роскомнадзора в незнании принципов шифрования сообщений

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров на своей странице во «ВКонтакте» в понедельник, 26 июня, прокомментировал заявление главы Роскомнадзора Александра Жарова, обвинившего его в «демонстрации правового нигилизма» и нежелании предоставить спецслужбам «ключи от информации».

«Это требование не только противоречит 23-й статье Конституции РФ о праве на тайну переписки, но и демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году», — заявил Дуров.

Он пояснил, что обмен секретной информацией на сегодняшний день строится на оконечном шифровании, а значит владельцы мессенджеров не могут иметь «ключей для дешифрации». «Эти ключи хранятся только на устройствах самих пользователей. Хотя Telegram был пионером этой технологии, сегодня оконечное шифрование используют все популярные мессенджеры, включая WhatsApp, Viber, iMessage и даже Facebook Messenger», — отметил основатель Telegram.

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Дуров также выразил уверенность в том, что блокировка мессенджера «никак не усложнит задачи террористов и наркодилеров». «Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет», — уверен он.

25 июня Жаров заявил, что до блокировки Telegram остались считанные дни, и Роскомнадзор пытается использовать «последнюю возможность коммуникации и диалога». «Нежелание господина Дурова предоставить ключи от информации всем спецслужбам мира — насколько я знаю, это так — позволяет террористам по-прежнему безнаказанно убивать людей с использованием этого канала коммуникации», — подчеркнул он.

16 мая стало известно, что сотрудники Роскомнадзора направили в администрацию Telegram письмо с просьбой предоставить данные, необходимые для его включения в реестр организаторов распространения информации. Тем не менее, администрация мессенджера до сих пор Telegram никакой информации не предоставила. В связи с этим Жаров заявил, что сервис должен быть заблокирован на территории России, если ответа от него не последует.

После этого администрация Telegram анонсировала поддержку прокси-серверов по протоколу SOCKS5 в грядущем обновлении приложения для Android. Этот протокол позволит мессенджеру по умолчанию пересылать пакеты данных пользователей к своим серверам через прокси-серверы, то есть в обход будущих ограничений.