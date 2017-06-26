В сети появилась инструкция по обходу блокировки Telegram в России

В сети появилась подробная инструкция по обходу возможной блокировки Telegram на территории России. Руководство было опубликовано сообществом Telegram News.

По словам составителей инструкции, из-за угрозы блокировки команда мессенджера включила в функционал программы поддержку соединения с прокси-серверами на основе сетевого протокола SOCKS5. Он позволит по умолчанию пересылать пакеты данных пользователей в обход будущих ограничений.

«Лучше использовать прокси-адреса США, Германии, Швеции или Англии», — подчеркивают сотрудники Telegram.

Также в руководстве отмечается, что пользователям необходимо включить SOCKS5 до начала блокировки. «Если вы по каким-то причинам не успеете это сделать, то придется туго. Здесь помогут VPN и Tor, через которые можно будет скачать Telegram в американских магазинах приложений», — говорится в инструкции.

Материалы по теме Беда для анонима Как Telegram обойдет блокировку в России

SOCKS5 уже доступен для пользователей Telegram Desktop. С выходом обновления сетевой протокол также появится в мобильной версии мессенджера. Поэтому в Telegram настоятельно рекомендуют включить опцию автоматического обновления или скачать его с сайта.

20 июня администрация Telegram анонсировала поддержку прокси-серверов по протоколу SOCKS5 в грядущем обновлении приложения для Android.

С середины мая в России активно обсуждается возможная блокировка Telegram. Роскомнадзор добивается от администрации мессенджера предоставления данных, необходимых для его включения в реестр организаторов распространения информации. В компании же эту просьбу игнорируют. 26 июня основатель сервиса Павел Дуров заявил, что требование противоречит конституции, а также «демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году».

23 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использование VPN-сервисов и анонимайзеров для просмотра заблокированных сайтов.