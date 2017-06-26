Интернет и СМИ
 

В сети появилась инструкция по обходу блокировки Telegram в России

Перейти в «Мою Ленту»

В сети появилась подробная инструкция по обходу возможной блокировки Telegram на территории России. Руководство было опубликовано сообществом Telegram News.

По словам составителей инструкции, из-за угрозы блокировки команда мессенджера включила в функционал программы поддержку соединения с прокси-серверами на основе сетевого протокола SOCKS5. Он позволит по умолчанию пересылать пакеты данных пользователей в обход будущих ограничений.

«Лучше использовать прокси-адреса США, Германии, Швеции или Англии», — подчеркивают сотрудники Telegram.

Также в руководстве отмечается, что пользователям необходимо включить SOCKS5 до начала блокировки. «Если вы по каким-то причинам не успеете это сделать, то придется туго. Здесь помогут VPN и Tor, через которые можно будет скачать Telegram в американских магазинах приложений», — говорится в инструкции.

SOCKS5 уже доступен для пользователей Telegram Desktop. С выходом обновления сетевой протокол также появится в мобильной версии мессенджера. Поэтому в Telegram настоятельно рекомендуют включить опцию автоматического обновления или скачать его с сайта.

20 июня администрация Telegram анонсировала поддержку прокси-серверов по протоколу SOCKS5 в грядущем обновлении приложения для Android.

С середины мая в России активно обсуждается возможная блокировка Telegram. Роскомнадзор добивается от администрации мессенджера предоставления данных, необходимых для его включения в реестр организаторов распространения информации. В компании же эту просьбу игнорируют. 26 июня основатель сервиса Павел Дуров заявил, что требование противоречит конституции, а также «демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году».

23 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использование VPN-сервисов и анонимайзеров для просмотра заблокированных сайтов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Дуров обвинил ФСБ в спекуляции на теме теракта в Петербурге
Дуров обвинил главу Роскомнадзора в незнании принципов шифрования сообщений
Глава Роскомнадзора предупредил о считанных днях до блокировки Telegram
Последние новости
Трамп назвал победой решение Верховного суда США по иммиграционному указу
Минпромторг разрешил покупать алкоголь по автоправам и паспорту болельщика
Рабочие помогли американке найти семейную реликвию в 15 тоннах мусора
В сети появилась инструкция по обходу блокировки Telegram в России
В Неве выловили тело пропавшего несколько дней назад 13-летнего подростка
ФАС возбудила дела против «Му-му» и Burger King из-за высоких цен в аэропортах
«Юрий Долгорукий» успешно отстрелялся «Булавой» по Камчатке
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ12:2823 июня
Павел Дуров

Беда для анонима

Как Telegram обойдет блокировку в России
17:55Сегодня

«Роснефть» и РБК заключили мировое соглашение

15:34Сегодня

Дуров обвинил ФСБ в спекуляции на теме теракта в Петербурге

16:59Сегодня

Два британца предстанут перед судом за кражу бесплатных газет

Интернет и СМИ20:1216 июня

Как в шелках

Откуда у купленного Березкиным РБК огромные долги
16:12Сегодня

«Эхо Москвы» запустит передачу на украинском

10:34Сегодня

Советник Путина раскритиковал «анархичную позицию» Дурова по Telegram

12:50Сегодня

Американских журналистов обокрали во время съемки репортажа о кражах

Интернет и СМИ00:0224 июня

Черный русский

Реклама, после которой рыдают, лезут в Tor и выгоняют детей из дома
14:45Сегодня

В сети поделились постыдными фотографиями из прошлого

03:47Сегодня

Хакеры разместили признание в любви к ИГ на сайте губернатора Огайо

12:05Сегодня

Ирландского телеведущего сдуло ветром в прямом эфире

Россия
«Послать на хер — это не на фиг»
Филолог Анатолий Баранов о том, почему не следует запрещать матерные слова
«Просыпаешься, а рядом с тобой уже труп»
Воспоминания и утраченные иллюзии в историях пациентов реабилитационного центра
Сельчане в Приморье рассказали об изъятии участков под «дальневосточный гектар»
На Алтае устроили конкурс с перетягиванием коня Ректора
«Большинство из них верят в духов»
Психолог Владимир Серкин о феномене современных отшельников
Путин внес на ратификацию конвенцию Совета Европы об отмывании доходов
Зюганов рассказал о дне рождения и красивых девчатах-коммунистках
Все материалы
Мир
Останки Карлоса КастаньоРоман с кокаином
В Колумбии ультраправые наркокартели невероятно жестоко расправляются с леваками
Богемская рапсодия
Жертвоприношения, ритуалы и пьянство в самом закрытом мужском клубе США
Цена ошибки
Неправильно понятая депеша стала причиной начала Корейской войны
Трамп назвал победой решение Верховного суда США по иммиграционному указу
Глава МИД ФРГ выразил сомнения относительно быстрого урегулирования на Украине
Закон, удобный во всех отношениях
Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу
Африканский «боярышник»
Как спиваются жители Черного континента
Все материалы
Бывший СССР
А теперь сохатый!
Как лоси взяли Ригу
МИД Белоруссии вызвал посла Украины из-за высказываний о «Славянском братстве»
Тимошенко назвала возможный срок распада Украины
Порошенко допустил появление «формулы Макрона» для решения конфликта в Донбассе
Макрон приписал Анне Ярославне украинское происхождение
Порошенко пообещал скорое возвращение в Крым украинских флагов
Царев отказался верить в заслуги Порошенко при «похоронах» проекта Новороссия
Все материалы
Финансы
Из-за чего весь побор
Захотят ли россияне отдавать еще часть зарплаты государству
ЕС отказался выдать Еврокомиссии мандат на переговоры по «Северному потоку-2»
Минимальный набор продуктов в России резко подорожал
Глава национализированного Украиной Приватбанка попросился в отставку
Курс доллара упал ниже 59 рублей
Минфин допустил возможность торговли криптовалютой на бирже
Индекс РТС превысил 1000 пунктов
Все материалы
Бизнес
«Росимущество должно дать разъяснение по продаже "Образцовой"»
Сотрудник ОНФ об анатомии одной из самых скандальных сделок последних лет
Вода камень точит
Инвестиционная привлекательность столицы может вырасти на 10 процентов
ФАС возбудила дела против «Му-му» и Burger King из-за высоких цен в аэропортах
Савельев высоко оценил деятельность Шереметьево
Казахстан отказался пускать на свои железные дороги инновационные вагоны РЖД
Россия выйдет из совместного с Украиной проекта по производству Ан-148
«Техносила» предупредила поставщиков о невозможности рассчитаться по долгам
Все материалы
Силовые структуры
Проклятие 5,45 и похороны «Гренделя»
Почему не могут создать идеальный автоматный патрон
Анатомия дурмана
Как эволюционировала наркоторговля в России
Кричащая проблема
Как проданный мигрантами младенец стал сиротой при живых родителях
Наркодилер сбежал от московских полицейских через окно
«Юрий Долгорукий» успешно отстрелялся «Булавой» по Камчатке
Флот решил продолжить строительство неатомных лодок проекта «Лада»
Великобритания отправила на испытания новый авианосец
Все материалы
Наука и техника
Лунный корабль Л3 (в головной части) на пути к спутнику Земли (в представлении художника)Дорого и сердито
Украина распродает Китаю советские лунные технологии
Стив ДжобсГнилой пепин
Забытая история худшего в истории продукта от Apple
Что-то нажали
Какие тайны скрывают научные комплексы в видеоиграх
Эксперты оценили стоимость Большого Барьерного рифа
Найдены самые древние египетские иероглифы
Найден способ стирать плохие воспоминания
Раскрыта причина аномального поведения Урана
Все материалы
Спорт
Грустный месседж
Что стоит за странным поступком Дзюбы и Кокорина
Ни минуты покоя
Как Мэтт Митрион отправил Федора Емельяненко в нокаут в первом раунде
«Ну что мне, пойти повеситься?»
Как футболисты и болельщики отреагировали на вылет России из Кубка конфедераций
Вратари сборных России по гандболу записали видео в поддержку Акинфеева
В ФИФА огласили результаты допинг-тестов игроков сборной России перед КК-2017
Предложивший дать в морду Жиркову депутат отказался извиняться
Будапешт примет первый европейский этап чемпионата мира по авиагонкам
Все материалы
Культура
«У нас была фантастическая история, но она подошла к концу»
Индийский режиссер С.С. Раджамули о болливудской «Игре престолов»
В Москву, в Москву!
Коппола, Дюмон, Каурисмяки: чьи фильмы привезли на ММКФ-2017
Примадонна с ядовитыми фиалками
Анна Нетребко спела в опере «Адриана Лекуврер»
Стартовал второй этап выборов президента «Нашествия»
Сирийскую певицу Насри задержали в ливанском аэропорту с кокаином в косметичке
В новых сериях «Простоквашино» покажут современные реалии
В театре Вахтангова опровергли сообщение о переломе позвоночника у Этуша
Все материалы
Интернет и СМИ
Очень темные дела
В сети появилась инструкция по обходу блокировки Telegram в России
Дуров обвинил ФСБ в спекуляции на теме теракта в Петербурге
Павел ДуровБеда для анонима
Как Telegram обойдет блокировку в России
«Эхо Москвы» запустит передачу на украинском
Советник Путина раскритиковал «анархичную позицию» Дурова по Telegram
В сети поделились постыдными фотографиями из прошлого
Все материалы
Ценности
Кадр из телесериала «Сэр Фрэнсис Дрейк» (Великобритания, 1961)«Дабы не ослепила нас красота Ее Величества»
Эксперимент адмирала Дрейка по сохранению зрения команды
Сверху видно все
Откровенные купальники для женщин, которым повезло
Elisabetta Franchi оденет женщин в спортивные боди
Японские дизайнеры превратили людей в миньонов
G-Shock устроил «пацанскую» тусовку в ДК ЗИЛ
В России отметили ажиотажный спрос на автомобили Jaguar
Vetements устроил показ на автомобильной парковке
Все материалы
Путешествия
Как это будет по-фински?
Почему Финляндия — идеальное направление для поездки на выходные и в отпуск
Отпуск без проблем
10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Четырех российских туристов в тяжелом состоянии вывезли из Турции на самолете
Абу-Даби привлечет туристов с помощью «Маши и Медведя»
Норвежцы начали сбор денег на починку каменного «пениса тролля»
Более 600 российских туристов на два дня застряли в Турции из-за поломки лайнера
Литовский туроператор запустит рейсы из Жуковского в Анталью
Все материалы
Из жизни
«Остров брошенных жен и айтишников»
Рассказ дизайнера из Хабаровска, переехавшего на Кипр
Папа накачался
Личный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
reaches up to the sky during the summer solstice at Stonehenge, near Salisbury in England, Tuesday, June 21, 2011. The ancient stone circle of Stonehenge is a World Heritage Site erected between approximately 3000BC and 1600BC and despite years of research the reason behind its construction remains a mystery. The summer solstice in the northern hemisphere occurs annually on June 21 and is the time at which the sun is at its northernmost point in the sky.Меч и мотоцикл
Зачем тысячи ведьм и друидов собрались возле Стоунхенджа
Ворон на два месяца нарушил работу почтовой службы в Ванкувере
Работающую в полиции США героиню БДСМ-порно заподозрили в склонности к насилию
Приговоренный к смерти 90-летний японец умер в ожидании казни
Драку вставших на задние ноги оленей сняли на видео
Все материалы
Кто сделал первый кроссовер в мире
Вопрос – один, ответов – минимум семь. Кто же был первым?
Все... сошли с ума
Как в Баку прошла одна из лучших гонок в истории Формулы-1
Автомобильные братья, которых разлучили маркетологи
Одна марка, одна и та же модель, но очень разные машины
Самые качественные машины в мире
Машины каких брендов ездят в сервис реже остальных
В Канаде нашли Porsche 911 с пробегом 1,2 миллиона километров
BMW представила X3 нового поколения
Обновленный Toyota Land Cruiser Prado почти не изменится внешне
Все материалы
Вите надо выйти
Соседи несколько лет травят москвича, который отказывается переселяться
Без свидетелей
Дома для тех, кто ненавидит соседей
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Классовая борьба
На смену дешевым квартирам в Москве пришел новый вид жилья
Да катитесь вы
Семейная пара отказалась от квартиры и поселилась в автобусе
Минстрой решил помочь ипотечным заемщикам
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы