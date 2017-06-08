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В Госдуму внесен законопроект о запрете VPN и Tor

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На рассмотрение депутатов Госдумы внесен законопроект о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для просмотра заблокированных сайтов. Проект опубликован в базе нижней палаты парламента.

Согласно тексту законопроекта, депутаты предлагают обязать сервисы и сайты, которые используются для обхода блокировок, работать с Роскомнадзором и обеспечивать ограничение доступа к запрещенным сайтам из реестра.

В качестве наказания авторы инициативы настаивают на 30-дневной блокировке сервисов.

Кроме того, в проекте значатся поисковые системы, которые депутаты хотят обязать удалять из выдачи для российских пользователей заблокированные сайты.

Авторы инициативы— депутаты Максим Кудрявцев из «Единой России», Николай Рыжак из «Справедливой России» и Александр Ющенко из КПРФ. В пояснительной записке они указывают, что из-за VPN-сервисов и анонимайзеров типа Tor ныне существующие способы блокировки неэффективны.

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