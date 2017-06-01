Глава Роскомнадзора выступил против блокировки Tor и VPN-сервисов

Глава Роскомнадзора Александр Жаров выступил против блокировки Tor-браузера, анонимайзеров и VPN-сервисов. Об этом во время Петербургского международного экономического форума он рассказал в интервью «Ленте.ру».

По словам Жарова, луковая маршрутизация не позволяет правоохранительным органам никаким способом отследить ни источник происхождения информации, ни конечный пункт ее получения. «Очевидно, что не попадающие под зоны регулирование власти даркнет и дипнет — это плодородная почва для появления самых разных преступников: от торговцев оружием и наркотиками до крайне опасных экстремистов и террористов», — отметил он.

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«Моя позиция, как руководителя Роскомнадзора, такова: все находящиеся вне корпоративного и легитимного поля сервисы должны регулироваться. Как регулироваться? Это уже вопрос проработки со специалистами», — заявил Жаров.

Он также добавил, что ни в коем случае не призывает к тому, чтобы Tor или VPN-сервисы были заблокированы на территории России. «Но то, что они должны регулироваться — это очевидно. Потому что это серая и невидимая зона», — резюмировал глава надзорного органа.