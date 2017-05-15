Создан самый бесполезный список адресов в «темном» интернете

Исследователь Мэтт Траудт (Matt Traudt) составил «самый полный и бесполезный список» ресурсов в анонимной сети Tor (The Onion Router), включив в него все возможные комбинации символов, используемых в адресах скрытого сегмента интернета. Об этом сообщает издание Fossbytes.

Энтузиаст решил опровергнуть распространенный миф о том, что оценить реальный масштаб существующих «темных» сайтов невозможно. В действительности Траудт в основном просто использовал случайные комбинации букв и цифр, которые теоретически могли бы вести на ресурс в onion-пространстве. Большинство адресов из созданного списка тем не менее не имеют реального сайта и попросту бесполезны.

В списке содержится 1 208 925 819 614 629 174 706 176 сайтов (более септиллиона). Сам исследователь называет свой проект «самой длинной и бесполезной onion-картотекой в галактике».

Траудт также отметил, что сайты в «темном» интернете крайне сложно каталогизировать, поскольку большинство из них исчезает так же быстро, как и появляется. Он считает, что его список может быть не самым полезным, но все же дает какое-то представление о возможном объеме сайтов в Tor.