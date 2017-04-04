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ФБР уличили в оплате доносов на любителей детского порно

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Федеральное бюро расследований (ФБР) платило сотрудникам американской компании Best Buy за поиск детской порнографии на компьютерах клиентов. Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечается в материале издания, ведомство переводило деньги работникам техподдержки сети магазинов Geek Squad (один из принадлежащих Best Buy брендов), которые брали в ремонт компьютеры американцев, проверяли их на наличие детского порно, составляли отчет и отправляли полученные данные спецагентам.

Так, в 2011 году онкогинеколог Марк Реттенмайер (Mark Rettenmaier) отдал свой ноутбук сотрудникам одного из калифорнийских отделений Geek Squad. В процессе ремонта в его компьютере были обнаружены тысячи файлов с детской порнографией. Об этом работники техподдержки доложили ФБР. Суд над врачом назначен на июнь 2017 года.

Несмотря на то что их действия нарушали четвертую поправку к Конституции США, следуя которой сотрудникам правоохранительных органов требуется получить ордер для обыска, группа работников Geek Squad получала от 500 до тысячи долларов за каждый предоставленный отчет о содержимом компьютеров их клиентов. Каждый год они около 100 раз «случайно» обнаруживали в них детскую порнографию.

В начале января ФБР сняло обвинения с пользователя сайта для педофилов Playpen в анонимной сети Tor. Гособвинение отказалось от претензий к пользователю сервиса Джею Мишо в обмен на неразглашение данных о секретной «технологии сетевого расследования», которая была использована ФБР для поимки администраторов педофильского сайта.

В 2015 году сотрудники бюро вычислили IP-адреса четырех тысяч посетителей Playpen и выдвинули обвинения против 180 из них. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что перед поимкой обвиняемых агенты бюро улучшили работу ресурса, увеличили его посещаемость с 11 тысяч до 50 тысяч человек в неделю и разместили 200 тематических видеороликов, 9 тысяч фотографий и более 13 тысяч ссылок на детскую порнографию.

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