ФБР уличили в оплате доносов на любителей детского порно

Федеральное бюро расследований (ФБР) платило сотрудникам американской компании Best Buy за поиск детской порнографии на компьютерах клиентов. Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечается в материале издания, ведомство переводило деньги работникам техподдержки сети магазинов Geek Squad (один из принадлежащих Best Buy брендов), которые брали в ремонт компьютеры американцев, проверяли их на наличие детского порно, составляли отчет и отправляли полученные данные спецагентам.

Так, в 2011 году онкогинеколог Марк Реттенмайер (Mark Rettenmaier) отдал свой ноутбук сотрудникам одного из калифорнийских отделений Geek Squad. В процессе ремонта в его компьютере были обнаружены тысячи файлов с детской порнографией. Об этом работники техподдержки доложили ФБР. Суд над врачом назначен на июнь 2017 года.

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Несмотря на то что их действия нарушали четвертую поправку к Конституции США, следуя которой сотрудникам правоохранительных органов требуется получить ордер для обыска, группа работников Geek Squad получала от 500 до тысячи долларов за каждый предоставленный отчет о содержимом компьютеров их клиентов. Каждый год они около 100 раз «случайно» обнаруживали в них детскую порнографию.

В начале января ФБР сняло обвинения с пользователя сайта для педофилов Playpen в анонимной сети Tor. Гособвинение отказалось от претензий к пользователю сервиса Джею Мишо в обмен на неразглашение данных о секретной «технологии сетевого расследования», которая была использована ФБР для поимки администраторов педофильского сайта.

В 2015 году сотрудники бюро вычислили IP-адреса четырех тысяч посетителей Playpen и выдвинули обвинения против 180 из них. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что перед поимкой обвиняемых агенты бюро улучшили работу ресурса, увеличили его посещаемость с 11 тысяч до 50 тысяч человек в неделю и разместили 200 тематических видеороликов, 9 тысяч фотографий и более 13 тысяч ссылок на детскую порнографию.