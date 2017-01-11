ФБР отпустит педофила из-за секретной технологии взлома Tor

ФБР решило снять обвинения с пользователя сайта для педофилов Playpen в анонимной сети Tor. Об этом свидетельствуют документы, представленные суду государственным обвинителем штата Вашингтон.

Как следует из материалов дела, гособвинение готово отказаться от претензий к пользователю Playpen Джею Мишо (Jay Michaud) в обмен на неразглашение данных о секретной «технологии сетевого расследования» (Network Investigative Technology), которая была использована ФБР для поимки администраторов педофильского сайта.

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В 2015 году ФБР вычислило IP-адреса четырех тысяч посетителей Playpen и выдвинуло обвинения против 180 из них. Однако в ходе рассмотрения дела выяснилось, что перед поимкой обвиняемых агенты бюро улучшили работу ресурса, увеличили его посещаемость с 11 тысяч до 50 тысяч человек в неделю и разместили 200 тематических видеороликов, 9 тысяч фотографий и более 13 тысяч ссылок на детскую порнографию.

ФБР также уличили во взломе компьютеров подозреваемых без получения судебных ордеров и использовании секретной уязвимости, позволяющей вычислить пользователей Tor. Бюро отказалось предоставить суду исходный код своей программы и засекретило его в мае 2016 года.

Администрация Tor Project отмечала, что Network Investigative Technology представляет собой критическую ошибку в видеоплагине браузера Mozilla Firefox, и посоветовала выставить максимальные параметры безопасности в настройках Tor и дождаться выхода обновления.