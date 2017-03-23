Американца бессрочно посадили за отказ расшифровать диск с детским порно

Бывший полицейский из Филадельфии Фрэнсис Роулз (Francis Rawls) будет сидеть в тюрьме, пока не согласится предоставить доступ к зашифрованному жесткому диску. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, в 2015 году полицейские выяснили, что Роулз регулярно посещал сайты с детским порно, получили ордер на обыск его дома и изъяли два iPhone, компьютер Mac Pro и зашифрованный внешний жесткий диск. Суд потребовал от обвиняемого предоставить доступ к защищенной информации, но тот сказал, что не помнит пароли, и сослался на конституционное право не свидетельствовать против себя.

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В итоге суд постановил, что мужчина останется в тюрьме до тех пор, пока не расшифрует диск. Обвинение полагает, что на нем хранится детское порно, поскольку устройство использовалось для сохранения изображений и видео с запрещенных сайтов.

В январе 2017 года ФБР решило снять обвинения с пользователя сайта для педофилов Playpen в анонимной сети Tor из-за нежелания раскрывать секретную «технологию сетевого расследования» (Network Investigative Technology), которую бюро использовало для поимки администраторов ресурса.