Разведка США допустила распространение детского порно из-за русских хакеров

Действующий директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер не был бы удивлен, если бы российские хакеры разместили детскую порнографию на компьютерах американских пользователей. Как сообщает The Daily Mail, об этом он сказал на слушаниях в комитете по разведке сената Конгресса Соединенных Штатов.

Помимо этого, Клеппер заявил, что Россия продолжает свою деятельность в киберпространстве с целью повлиять на «несколько десятков» выборов в различных странах. На вопрос о том, как Германия, Франция и Нидерланды повысили уровень интернет-безопасности в преддверии выборов, директор Нацразведки ответил, что не может этого сказать.

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Он отметил, что большая часть доклада о роли Москвы в хакерских атаках на элементы американских госструктур должна оставаться засекреченной, чтобы защитить источники информации, которые использовали авторы отчета. При этом Клеппер пояснил, что доклад основывается на техническом сборе сведений, данных из открытых источников и показаний неких людей.

Российское руководство разочаровалось качеством содержания данного отчета. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в докладе нет ничего, что стоило бы детально читать.

В последние месяцы Вашингтон регулярно обвинял Москву во вмешательстве в американские выборы посредством хакерских атак. Об этом говорилось и в опубликованной 6 января рассекреченной части доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности США. В тексте утверждается, что президент России Владимир Путин дал поручение начать в 2016 году кампанию с целью влияния на президентские выборы в Соединенных Штатах. В докладе указывается, что Москва хотела подорвать веру общества в демократический процесс в США и очернить кандидата от Демпартии Хиллари Клинтон. Россия подобные обвинения последовательно отвергала.