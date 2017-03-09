Месть за детское порно привела к исчезновению большинства сайтов в Tor

В результате февральского взлома серверов хостинг-провайдера Freedom Hosting II около 85 процентов сайтов в даркнете прекратили свое существование. Об этом сообщает портал Hack Read со ссылкой на исследование OnionScan.

Согласно докладу организации, из 30 тысяч Tor-сайтов на данный момент активны не более 4,4 тысячи. Куратор проекта OnionScan Сара Джейми Льюис (Sarah Jamie Lewis) отметила, что этот показатель оказался беспрецедентно низким.

Льюис добавила, что взлом провайдера не только спровоцировал закрытие тысяч активных сайтов, но и поставил под угрозу безопасность порталов, пользующихся услугами других хостеров. К примеру, в середине февраля без объяснения причин прекратил свою работу крупнейший почтовый сервис в даркнете Sigaint.

В начале февраля члены хакерской группировки Anonymous взломали серверы крупнейшего в даркнете хостинг-провайдера Freedom Hosting II. В результате были скомпрометированы данные более 10 тысяч сайтов в Tor, которые пользовались услугами хостера.

Взломщики оставили послание, в котором объяснили мотивы своих действий. По их словам, Freedom Hosting II «поплатился» за поддержку распространения детской порнографии. Хакеры скопировали базу данных хостера и опубликовали ее в открытом доступе.