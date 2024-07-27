В Минюсте предложили реформу нотариата с усилением роли государства

Глава Минюста Чуйченко предложил реформировать нотариат

Министр юстиции Константин Чуйченко представил проект новой редакции закона «О нотариате», который усилит роль государства по контролю над деятельностью нотариусов. Об этом он рассказал на заседании президиума Совета законодателей в Совете Федерации.

В ведомстве предложили ввести единую проверку профессиональной деятельности и правил делопроизводства специальными комиссиями.

В министерстве намерены также повысить требования к нотариусам. В частности, им надо будет иметь иметь иметь юридическое образование по формуле «бакалавриат плюс магистратура» или закончить специалитет.

Кроме того, планируется изменить систему допуска в профессию с помощью создания единых государственных квалификационных комиссий, которые будут отвечать за процедуру — начиная от стажировки и заканчивая конкурсами.

Чуйченко заявил и о необходимости изменить процедуру установления тарифов на нотариальную деятельность. «Считаем, что предельные тарифы по всем видам нотариальных действий должно устанавливать государство», — сказал он.

Ранее Минюст предложил расширить практику назначения принудительных работ вместо лишения свободы. По словам Чуйченко, в разработке ведомства находится проект концепции уголовно-правовой политики России, в котором большое внимание уделяется расширению оснований для назначения наказаний, не связанных с лишением свободы.