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17:33, 28 июня 2024Силовые структуры

Минюст России предложил чаще применять принудительные работы

Минюст РФ предлагает чаще применять принудительные работы вместо лишения свободы

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Минюст России предлагает расширить практику назначения принудительных работ вместо лишения свободы. Об этом сообщил глава ведомства Константин Чуйченко, его слова приводит ТАСС.

По словам Чуйченко, в разработке ведомства находится проект концепции уголовно-правовой политики России, в котором большое внимание уделяется расширению оснований для назначения наказаний, не связанных с лишением свободы. Законопроект вводит более 65 составов преступлений с наказанием в виде принудительных работ.

Ранее Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь.

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