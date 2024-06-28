Минюст России предложил чаще применять принудительные работы

Минюст РФ предлагает чаще применять принудительные работы вместо лишения свободы

Минюст России предлагает расширить практику назначения принудительных работ вместо лишения свободы. Об этом сообщил глава ведомства Константин Чуйченко, его слова приводит ТАСС.

По словам Чуйченко, в разработке ведомства находится проект концепции уголовно-правовой политики России, в котором большое внимание уделяется расширению оснований для назначения наказаний, не связанных с лишением свободы. Законопроект вводит более 65 составов преступлений с наказанием в виде принудительных работ.

Ранее Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь.