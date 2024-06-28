Бастрыкин выступил с инициативой по мораторию на смертную казнь в России

Глава СК предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с инициативой по поводу существования в России моратория на смертную казнь. Об этом сообщает ТАСС.

Глава ведомства предложил рассмотреть возможность его отмены в стране, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

Бастрыкин считает, что в некоторых случаях смертную казнь нужно применять. «В этих случаях я сторонник смертной казни», — добавил он, упомянув теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», в котором погибли 145 человек, отмечает Baza.

Председатель СК напомнил, что в советское время за убийство двух или трех человек при отягчающих обстоятельствах суды назначали смертную казнь. 15 обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», по мнению Бастрыкина, получат максимум пожизненное лишение свободы. Он указал, что у них будут трехразовое питание и двухчасовые прогулки.

«Я себе не могу позволить два часа погулять, у меня нет времени на это», — подытожил глава СК.

Он сообщил, что в России более 30 военных ВСУ получили пожизненное наказание.