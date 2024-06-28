Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:48, 28 июня 2024Силовые структуры

Бастрыкин выступил с инициативой по мораторию на смертную казнь в России

Глава СК предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Начало событий в новости Глава СК раскрыл число пожизненно осужденных военнослужащих ВСУ

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с инициативой по поводу существования в России моратория на смертную казнь. Об этом сообщает ТАСС.

Глава ведомства предложил рассмотреть возможность его отмены в стране, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

Бастрыкин считает, что в некоторых случаях смертную казнь нужно применять. «В этих случаях я сторонник смертной казни», — добавил он, упомянув теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», в котором погибли 145 человек, отмечает Baza.

Председатель СК напомнил, что в советское время за убийство двух или трех человек при отягчающих обстоятельствах суды назначали смертную казнь. 15 обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», по мнению Бастрыкина, получат максимум пожизненное лишение свободы. Он указал, что у них будут трехразовое питание и двухчасовые прогулки.

«Я себе не могу позволить два часа погулять, у меня нет времени на это», — подытожил глава СК.

Он сообщил, что в России более 30 военных ВСУ получили пожизненное наказание.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал указ о компенсационных выплатах участникам СВО. Что это и кому они полагаются?

      Женщина попала под суд за вождение чемодана на колесиках без водительских прав

      Звезда «Мстителей» снялся топлес после перелома 38 костей

      Курс доллара на ближайшие дни предсказали

      Депутат Рады потребовал в суде провести на Украине выборы президента

      Киркоров спел «Миллион алых роз» с куклой Пугачевой

      Один человек пострадал при обстреле ВСУ российского региона

      В Польше заявили о неготовности Европы к войне с Россией

      Зеленский заявил о подготовке мирного плана до конца года

      Морившую городом и избивавшую сына россиянку заключили под стражу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше