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16:44, 28 июня 2024Силовые структуры

Глава СК раскрыл число пожизненно осужденных военнослужащих ВСУ

Бастрыкин: в России более 30 военных ВСУ получили пожизненное наказание

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В России более 30 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили пожизненное наказание. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

По его данным, в суды России направлено 296 уголовных дел в отношении 458 украинских военнослужащих. По результатам рассмотрения вынесено 250 приговоров — 32 подсудимых приговорены к пожизненному лишению свободы.

Также глава СКР заявил, что Россия объявила в розыск 28 украинских военачальников.

Ранее ведомство установило факты вербовки и участия в рядах ВСУ более трех тысяч наемников из более чем 70 государств.

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      Илона Палей
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