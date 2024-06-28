Россия объявила в розыск 28 украинских военачальников

Российские правоохранители разыскивают 28 украинских военачальников за совершение различных преступлений против мирных жителей. Об этом заявил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, выступая на Международном молодежном юридическом форуме, проходящем в Петербурге.
По его словам, должностные лица Вооруженных сил Украины (ВСУ) разного уровня объявлены в розыск.
20 июня сообщалось о розыске бывшего командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаила Забродского, в отношении которого СК возбудил уголовное дело по статье 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»). По версии следствия, с 18 по 19 июня 2022 года он вместе с другими украинскими военачальниками отдавал приказы об обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Луганской и Донецкой народных республик.