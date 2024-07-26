Опрос показал преимущество Трампа над Харрис

Опрос WSJ: Трамп опережает Харрис по популярности

Бывший президент США Дональд Трамп опережает вице-президента Камалу Харрис по уровню поддержку. Такой результат показал опрос, проведенный газетой The Wall Street Journal (WSJ).

За Трампа готовы отдать свои голоса 49 процентов американцев, за Харрис — 47 процентов.

Ранее были опубликованы результаты опроса New York Times/Siena College, которые показали, что Трампа поддерживает 48 процентов населения, в то время как Харрис заручилась поддержкой 47 процентов.

Трамп уже официально выдвинут Республиканской партией в кандидаты в президенты, Харрис только готовится к номинации, но она заявила, что готова участвовать в борьбе за Белый дом.