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01:12, 27 июля 2024Мир

Опрос показал преимущество Трампа над Харрис

Опрос WSJ: Трамп опережает Харрис по популярности
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Kenny Holston - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп опережает вице-президента Камалу Харрис по уровню поддержку. Такой результат показал опрос, проведенный газетой The Wall Street Journal (WSJ).

За Трампа готовы отдать свои голоса 49 процентов американцев, за Харрис — 47 процентов.

Ранее были опубликованы результаты опроса New York Times/Siena College, которые показали, что Трампа поддерживает 48 процентов населения, в то время как Харрис заручилась поддержкой 47 процентов.

Трамп уже официально выдвинут Республиканской партией в кандидаты в президенты, Харрис только готовится к номинации, но она заявила, что готова участвовать в борьбе за Белый дом.

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      Марина Совина
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