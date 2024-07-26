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01:30, 27 июля 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности ареста бывшего зама Шойгу

ТАСС: бывший замминистра обороны Булгаков просил не отправлять его в СИЗО

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков просил суд не отправлять его в СИЗО, а отпустить под залог или под домашний арест. Подробности судебного заседания приводит ТАСС.

Как рассказал источник агентства в правоохранительных органах, суд счел недостаточно убедительными доводы защиты Булгакова и самого генерала. Они настаивали, что бывший заместитель Сергея Шойгу не сможет никак влиять на следствие, так как покинул Минобороны еще в 2022 году.

О задержании и аресте Булгакова по делу о коррупции стало известно днем 26 июля.

На посту заместителя министра Булгаков находился с 2008 по 2022 год, он отвечал за снабжение войск. Он стал первым генералом армии в истории современной России, который попал под следствие.

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      Марина Совина
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