Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:48, 26 июля 2024Силовые структуры

Генерала Булгакова подозревают в растрате, откатах и подмене мяса. Вместо говядины бойцов СВО кормили свининой

Задержанный генерал Булгаков заработал 15,2 миллиона рублей в 2018 году
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Арестованный экс-замминистра обороны, генерал армии и Герой России Дмитрий Булгаков действовал в интересах Грязинского пищевого комбината. При нем была создана система, когда в войска поставлялось некачественное питание по завышенной стоимости, а сам генерал мог получать откаты от поставок.

Согласно последней открытой декларации Булгаков, в 2018 году заработал 15,2 миллиона рублей. Большая часть имущества записана на жену. Вместе с ней он владеет квартирой площадью свыше 109 квадратных метров. На супруге числится три земельных участка, площадь самого большого составляет 23 сотки, на нем располагается жилой дом на 620 квадратных метров. Также на жене числится иномарка Lexus.

Генерал был связан с крупным пищевым комбинатом

Источник в правоохранительных органах рассказал подробности схемы, которую мог организовать Булгаков. В войска Российской армии поставлялись некачественные индивидуальные рационы питания, и притом по завышенной стоимости. Кроме того, мясо говядины заменялось свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков занижалась. «При этом военнослужащие не получали качественные продукты питания, даже в условиях проведения специальной военной операции», — уточняет источник.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Судя по обнародованным материалам, еще в апреле были арестованы три фигуранта дела о поставках в армию некачественных продуктов по завышенным ценам. В документах перечисляются их имена: Александр Михаленко, Эльвира Смирнова и Валерий Ковалевич. Последний — гендиректор АО «Грязинский пищевой комбинат» в Липецкой области.

По данным следствия, именно с этим комбинатом связан Булгаков. Арестованный экс-замминистра обороны действовал в интересах Грязинского пищевого комбината, уточняет источник в правоохранительных органах. Длительное время Булгаков лоббировал интересы комбината, используя служебное положение.

Кроме того, уже после ареста Булгакова канал «Военный осведомитель» заявил, что теперь у него «можно будет спросить, куда же осенью 2022 года со складов подевались полтора миллиона комплектов военной формы». О пропаже одежды для мобилизованных с пунктов приема личного состава тогда заявлял член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

Из-за действия Булгакова россиянам приходилось скидываться на ботинки солдатам

О вине арестованного генерала высказался политолог Сергей Марков. По его словам, из-за Булгакова россиянам приходилось сбрасываться на ботинки и рации российским военнослужащим.

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

По словам российского политолога, на Булгакове лежит ответственность за проблемы в материально-техническом снабжении Вооруженных сил России. Марков также назвал слабое снабжение не ошибками, а воровством. «Когда весь народ сбрасывается на ботинки и рации военным на СВО — это он виноват», — написал в блоге политолог.

О задержании и аресте генерала армии и Героя России Дмитрия Булгакова стало известно 26 июля. Военный занимал пост замглавы оборонного ведомства с 2008 по 2022 год, когда он был освобожден от должности в связи с переходом на новое место работы. В армии Булгаков отвечал за обеспечение войск.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Генерала Булгакова подозревают в растрате, откатах и подмене мяса. Вместо говядины бойцов СВО кормили свининой

      Лавров пришел в традиционной местной одежде на ужин с министрами в Лаосе

      Завод по производству Bayraktar на Украине не запустится до окончания конфликта

      Издание «BILD на русском» признали иноагентом

      Трехметровая акула распугала туристов на пляже и попала на видео

      Финляндия заподозрила судно из России в нарушении границы

      В Москве рассказали о первых результатах программы подготовки школьников к ОГЭ

      В Роскомнадзоре рассказали о мерах в отношении YouTube

      В России напомнили о подарке задержанного генерала родному селу за 250 миллионов рублей

      Назван основной противник российских «Буков»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше