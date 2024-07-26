Задержанный генерал Булгаков заработал 15,2 миллиона рублей в 2018 году

Арестованный экс-замминистра обороны, генерал армии и Герой России Дмитрий Булгаков действовал в интересах Грязинского пищевого комбината. При нем была создана система, когда в войска поставлялось некачественное питание по завышенной стоимости, а сам генерал мог получать откаты от поставок.

Согласно последней открытой декларации Булгаков, в 2018 году заработал 15,2 миллиона рублей. Большая часть имущества записана на жену. Вместе с ней он владеет квартирой площадью свыше 109 квадратных метров. На супруге числится три земельных участка, площадь самого большого составляет 23 сотки, на нем располагается жилой дом на 620 квадратных метров. Также на жене числится иномарка Lexus.

Генерал был связан с крупным пищевым комбинатом

Источник в правоохранительных органах рассказал подробности схемы, которую мог организовать Булгаков. В войска Российской армии поставлялись некачественные индивидуальные рационы питания, и притом по завышенной стоимости. Кроме того, мясо говядины заменялось свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков занижалась. «При этом военнослужащие не получали качественные продукты питания, даже в условиях проведения специальной военной операции», — уточняет источник.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Судя по обнародованным материалам, еще в апреле были арестованы три фигуранта дела о поставках в армию некачественных продуктов по завышенным ценам. В документах перечисляются их имена: Александр Михаленко, Эльвира Смирнова и Валерий Ковалевич. Последний — гендиректор АО «Грязинский пищевой комбинат» в Липецкой области.

По данным следствия, именно с этим комбинатом связан Булгаков. Арестованный экс-замминистра обороны действовал в интересах Грязинского пищевого комбината, уточняет источник в правоохранительных органах. Длительное время Булгаков лоббировал интересы комбината, используя служебное положение.

Кроме того, уже после ареста Булгакова канал «Военный осведомитель» заявил, что теперь у него «можно будет спросить, куда же осенью 2022 года со складов подевались полтора миллиона комплектов военной формы». О пропаже одежды для мобилизованных с пунктов приема личного состава тогда заявлял член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

Из-за действия Булгакова россиянам приходилось скидываться на ботинки солдатам

О вине арестованного генерала высказался политолог Сергей Марков. По его словам, из-за Булгакова россиянам приходилось сбрасываться на ботинки и рации российским военнослужащим.

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

По словам российского политолога, на Булгакове лежит ответственность за проблемы в материально-техническом снабжении Вооруженных сил России. Марков также назвал слабое снабжение не ошибками, а воровством. «Когда весь народ сбрасывается на ботинки и рации военным на СВО — это он виноват», — написал в блоге политолог.

О задержании и аресте генерала армии и Героя России Дмитрия Булгакова стало известно 26 июля. Военный занимал пост замглавы оборонного ведомства с 2008 по 2022 год, когда он был освобожден от должности в связи с переходом на новое место работы. В армии Булгаков отвечал за обеспечение войск.