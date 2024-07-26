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15:26, 26 июля 2024Силовые структуры

Арестованный генерал Булгаков действовал в интересах Грязинского пищевого комбината

РИА: генерал Булгаков лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината
Начало событий в новости Проведены обыски в квартире и на даче арестованного экс-замминистра обороны Булгакова
Дмитрий Булгаков

Дмитрий Булгаков. Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Арестованный экс-замминистра обороны, генерал армии Дмитрий Булгаков действовал в интересах Грязинского пищевого комбината. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на некий источник в правоохранительных органах.

По словам источника, длительное время Булгаков лоббировал интересы комбината, используя служебное положение.

Ранее сообщалось, что 25 июля у арестованного экс-замминистра обороны прошли обыски в квартире и на даче. У Булгакова задекларировано две квартиры в Москве общей площадью 182 квадратных метра и несколько участков в Чеховском и Наро-Фоминском районах Подмосковья — 15 и 12 соток. Кроме того, на жену записан участок с домом площадью 621,8 квадратных метров, расположенный в деревне Бузланово, в Красногорском районе Московской области.

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      Анна Габай
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