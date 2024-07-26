Проведены обыски в квартире и на даче арестованного экс-замминистра обороны Булгакова

Baza: у арестованного генерала Булгакова прошли обыски в квартире и на даче

Силовики провели обыски в квартире и на даче арестованного экс-замминистра обороны, генерала армии Дмитрия Булгакова. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным источника, у генерала задекларировано две квартиры в Москве общей площадью 182 квадратных метра и несколько участков в Чеховском и Наро-Фоминском районах Подмосковья — 15 и 12 соток. Кроме того, на жену записан участок с домом площадью 621,8 квадратного метра, расположенный в деревне Бузланово, в Красногорском районе Московской области.

Ранее сообщалось, что экс-замминистра задержали сотрудники ФСБ в рамках уголовного дела коррупционной направленности. Силовики проводит следственные действия и оперативные мероприятия для установления причин и условий, способствовавших его противоправной деятельности.