ФСБ задержала бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова

ФСБ задержала бывшего замминистра обороны Булгакова по делу о коррупции

ФСБ задержала бывшего заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова. Об этом в пятницу, 26 июля, со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным агентства, высокопоставленного военного задержали в рамках возбужденного уголовного дела коррупционной направленности. После задержания генерала армии поместили в СИЗО-2. ФСБ проводит следственные действия и оперативные мероприятия для установления причин и условий, способствовавших его противоправной деятельности.

Дмитрий Булгаков в 1976 году окончил Вольское высшее военное училище тыла имени Ленинского комсомола, в 1984-м — военную академию тыла и транспорта, в 1996-м — Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

24 сентября 2022 года Дмитрий Булгаков был назначен генеральным инспектором Управления генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации.

С 2010 года курировал вопросы материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации. Отвечал за штаб материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации.