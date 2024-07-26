Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:04, 26 июля 2024Силовые структуры

Стало известно о месте содержания под стражей экс-замминистра обороны Булгакова

ЦОС: экс-замминистра обороны Булгаков помещен в СИЗО-2
Начало событий в новости ФСБ задержала бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Экс-заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова поместили под стражу в СИЗО-2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Бывшего замминистра обороны генерала Булгакова взяли под стражу по делу о коррупции.

Ранее сообщалось, что экс-замминистра задержали сотрудники ФСБ в рамках уголовного дела коррупционной направленности. Силовики проводит следственные действия и оперативные мероприятия для установления причин и условий, способствовавших его противоправной деятельности.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова

      Рыбак упал за борт во время шторма и выжил благодаря бамбуковой палке

      Харрис завела страницу в TikTok на фоне запуска предвыборной кампании

      Около тысячи мигрантов задержали в российском городе для выдворения

      Самолет экстренно сел из-за получившего тяжелейшие ожоги от чая на борту мальчика

      Россияне бросились скупать квартиры в новостройках

      Стало известно о месте содержания под стражей экс-замминистра обороны Булгакова

      Криминальный авторитет рассказал о своей службе на СВО. Он был в отряде «Шторм Z» и стал командиром роты снайперов

      В Кремле раскрыли мудрость Трампа в отношении России

      Задержанного ФСБ экс-замминистра обороны Булгакова взяли под стражу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше