Стало известно о месте содержания под стражей экс-замминистра обороны Булгакова

ЦОС: экс-замминистра обороны Булгаков помещен в СИЗО-2

Экс-заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова поместили под стражу в СИЗО-2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Бывшего замминистра обороны генерала Булгакова взяли под стражу по делу о коррупции.

Ранее сообщалось, что экс-замминистра задержали сотрудники ФСБ в рамках уголовного дела коррупционной направленности. Силовики проводит следственные действия и оперативные мероприятия для установления причин и условий, способствовавших его противоправной деятельности.