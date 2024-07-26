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13:58, 26 июля 2024Силовые структуры

Задержанного ФСБ экс-замминистра обороны Булгакова взяли под стражу

Экс-замминистра обороны Булгакова взяли под стражу по делу о коррупции
Дмитрий Булгаков

Дмитрий Булгаков. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Бывшего замминистра обороны генерала Дмитрия Булгакова взяли под стражу по делу о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ТАСС, Булгаков помещен в СИЗО «Бутырка» в Москве. Его задержали сотрудники ФСБ в рамках уголовного дела коррупционной направленности. Силовики проводит следственные действия и оперативные мероприятия для установления причин и условий, способствовавших его противоправной деятельности.

Булгаков занимал должность заместителя Министра обороны России в 2008-2022 годы. В сентябре 2022 года его освободили от должности.

Ранее сообщалось, что бизнесмену Андрею Чеснокову запросили девять лет и десять месяцев колонии за хищения у Минобороны.

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      Илона Палей
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