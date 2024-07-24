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06:15, 24 июля 2024Силовые структуры

Обвиняемому в хищении средств Минобороны запросили почти 10 лет

«Ъ»: бизнесмену Чеснокову запросили почти 10 лет колонии за хищения у Минобороны

Фото: Unsplash

Прокуратура России попросила дать девять лет и десять месяцев колонии топ-менеджеру обанкротившейся компании «ЭМК-Инжиниринг» Андрею Чеснокову по делу о махинациях с деньгами Минобороны. Об этом написала газета «Коммерсантъ».

Предполагаемых сообщников Чеснокова, бизнесменов Вадима Лесных и Василия Титова, потребовали приговорить к девяти с половиной годам и восьми годам, соответственно. Также гособвинение запросило удовлетворить к ним иск Минобороны на 488 миллионов рублей.

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В публикации «Ъ» арест бизнесмена назван неожиданным, поскольку сотрудники ФСБ многократно обращались к нему за помощью для разоблачения подозреваемых в коррупции коллег и полицейских. Благодаря Чеснокову получилось изобличить оперуполномоченного УФСБ Петербурга Кирилла Либена, который, согласно версии следствия, пытался получить от Чеснокова 20 миллионов рублей. Тогда в 2020 году Либена приговорили к двум годам лишения свободы.

Ранее бывший замминистра обороны России Тимур Иванов заявил об отсутствии криминала в его действиях. С подобным заявлением ранее выступала его защита.

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      Марина Совина
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