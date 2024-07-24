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05:49, 24 июля 2024Силовые структуры

Иванов заявил об отсутствии криминала в его действиях

Обвиняемый во взятке Иванов заявил об отсутствии криминала в его действиях
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов заявил, что в его деле нет доказательств причастности к получению им взятки в особо крупном размере. Об этом передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно материалам, Иванов сообщил об отсутствии криминала в его действиях и назвал их «результатом гражданско-правовых отношений». С подобным заявлением также выступала защита экс-замминистра.

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Ранее суд подтвердил взятку Иванову с помощью данных налоговой. Причастность к взятке также подтвердилась приобщенными материалами «с результатами оперативно-розыскных мероприятий, государственными контрактами и договорами на выполнение подрядных и субподрядных работ... протоколами осмотров предметов и документов».

Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля. Иванову предъявили обвинение по статье 290 — «Получение взятки в особо крупном размере» УК РФ.

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      Марина Совина
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