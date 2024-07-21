Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:01, 21 июля 2024Силовые структуры

Суд подтвердил взятку Иванову с помощью данных налоговой

ТАСС: суд подтвердил взятку Иванову с помощью данных налоговой
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сведения из налоговой подтверждают причастность экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова к получению взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Кроме того, причастность к взятке подтвердилась также приобщенными материалами «с результатами оперативно-розыскных мероприятий, государственными контрактами и договорами на выполнение подрядных и субподрядных работ... протоколами осмотров предметов и документов».

Защита Иванова заявила, что в действиях бывшего замминистра отсутствует состав преступления. Сторона настаивает на том, что действия, расцениваемые как преступными, «являются результатом гражданско-правовых отношений».

По данным ТАСС, Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Замминистра обороны задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Военные перехватили переговоры солдат ВСУ. Они обсуждали стрельбу по мирным жителям

      Раскрыты потери ВСУ в Крынках

      Российские военные вызвали огонь на себя для спасения мирных жителей

      Суд подтвердил взятку Иванову с помощью данных налоговой

      Названы самые высокооплачиваемые сезонные вакансии летом 2024 года

      В ООН с беспокойством отреагировали на удар Израиля по Йемену

      F-35 получит одноразовые ловушки-приманки

      Военные перехватили переговоры солдат ВСУ о стрельбе по мирным жителям

      Штурмовики Южной группировки взяли в плен военных ВСУ в Красногоровке

      Секретная служба США раскрыла детали об охране Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше