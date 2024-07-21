ТАСС: суд подтвердил взятку Иванову с помощью данных налоговой

Сведения из налоговой подтверждают причастность экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова к получению взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Кроме того, причастность к взятке подтвердилась также приобщенными материалами «с результатами оперативно-розыскных мероприятий, государственными контрактами и договорами на выполнение подрядных и субподрядных работ... протоколами осмотров предметов и документов».

Защита Иванова заявила, что в действиях бывшего замминистра отсутствует состав преступления. Сторона настаивает на том, что действия, расцениваемые как преступными, «являются результатом гражданско-правовых отношений».

По данным ТАСС, Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Замминистра обороны задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.