Похитивших 500 миллионов рублей у Министерства обороны России предпринимателей осудили

В Москве осудили троих предпринимателей за хищение 500 млн рублей у Минобороны

Начало событий в новости Обвиняемому в хищении средств Минобороны запросили почти 10 лет

В Москве Хамовнический суд приговорил троих предпринимателей на сроки от 6,5 до 7,5 года колонии за хищение почти 500 миллионов рублей у Министерства обороны России при реконструкции подведомственных полигонов в Казахстане. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Предприниматели Андрей Чесноков, Вадим Лесных и Василий Титов признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Так, Чеснокова приговорили к 7,5 года лишения свободы, Лесных — к семи годам и четырем месяцам лишения свободы, а Титова — к 6,6 года. Все трое фигурантов будут отбывать наказание в колонии общего режима.

По информации ТАСС со ссылкой на материалы дела, обвиняемые заключили контракты на реконструкцию военных полигонов Тургай и Теректа, расположенных в Казахстане. Для этих целей ведомство выделило им на работу около 760 миллионов рублей, из которых около 500 миллионов они похитили.

Ранее сообщалось, что прокуратура России попросила дать девять лет и десять месяцев колонии топ-менеджеру обанкротившейся компании «ЭМК-Инжиниринг» Андрею Чеснокову.

