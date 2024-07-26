Бывший замминистра обороны генерал Булгаков задержан по делу о коррупции

Бывший заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков задержан по делу о коррупции, сообщили 26 июля в Центре общественных связей ФСБ. По ходатайству следствия он уже арестован и отправлен в московское СИЗО «Бутырка».

Булгаков находился на посту замминистра обороны 14 лет и был снят с него всего через три дня после начала частичной мобилизации в 2022 году.

Расследование в отношении генерала могло вестись два года

ФСБ сообщила в пятницу, что «в рамках возбужденного уголовного дела коррупционной направленности» Булгаков отправлен в изолятор. Дело расследуется совместно с МВД и СК.

Там добавили, что на данный момент проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для установления причин и условий, «способствовавших противоправной деятельности Булгакова».

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Утверждается, что оперативная работа в отношении Булгакова велась с 2022 года. Ранее он неоднократно вызывался в качестве свидетеля по ряду коррупционных дел в Минобороны.

Булгаков поставлял плохое питание и мог завысить цену на топливо для армии

Генерал был освобожден от должности замминистра обороны 24 сентября 2022 года «в связи с переходом на другую работу». В военном ведомстве он отвечал за материально-техническое обеспечение войск. Его сменил генерал-полковник Михаил Мизинцев. Булгаков же был назначен генеральным инспектором Управления генеральных инспекторов МО РФ.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин тогда назвал решение оправданным. По предположению парламентария, Булгакова могли отстранить от должности из-за возраста, однако настоящие мотивы кадровых перестановок Заварзин назвать не смог. «Он прошел школу, это действительно кадровый военный. Он много чего сделал, много по Сирии. А вообще нужно к этому относиться спокойно. Идет движение вперед, более молодых ставят», — предполагал депутат.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» (признан Минюстом РФ иноагентом) вскоре после этого отмечал, что снятие Булгакова совпало с тем фактом, что в ходе проверки Генпрокуратуры после письма из комитетов Госдумы по обороне и по противодействию коррупции якобы были обнаружены «новые эпизоды масштабных хищений по лини тыла МО». В частности, утверждается о необоснованном двукратном завышении цен на закупки топлива, которые замминистра мог обеспечить за счет покупок ГСМ у единственного поставщика через закрытые процедуры, а вместо твердой цены применялась формула ее расчета без конкретных правил. По подсчетам канала, сумма платежей могла быть завышена на 60 миллиардов рублей.

Кроме того, уже после ареста Булгакова канал «Военный осведомитель» заявил, что теперь у него «можно будет спросить, куда же осенью 2022 года со складов подевались полтора миллиона комплектов военной формы». О пропаже одежды для мобилизованных с пунктов приема личного состава тогда заявлял член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

А источник РИА Новости вскоре заявил, что Булгаков создал систему поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости, в том числе в условиях СВО. Таким образом он лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината из Липецкой области. Он якобы получил откаты от предприятия. Следственный комитет России уже возбудил дело и против руководства комбината по статье о присвоении чужого имущества в особо крупном размере.

Булгаков стал Героем России за организацию операции в Сирии

Булгакову 69 лет. Родился в Курской области, окончил Вольское высшее военное училище тыла и Военную академию тыла и транспорта, в 1996 году — Военную академию Генштаба. Служил по линии тыла Вооруженных сил РФ. Замминистра обороны он стал в 2008 году. Имеет ордена «За заслуги перед Отечеством», «За военные заслуги», «Почета», орден Александра Невского.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Звание Героя России он получил в 2016 году. Тогда он и начальник Генштаба Валерий Герасимов были удостоены звания Героя России за организацию операции в Сирии по снабжению российской авиабазы Хмеймим, благодаря чему, по словам собеседников «Коммерсанта», была решена проблема с материально-техническим обеспечением личного состава базы.

В том же году Генеральная прокуратура Украины предъявила ему обвинения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, а также в планировании и ведении агрессивной войны. Через год его и других замминистра обороны РФ вызвали на допрос и объявили в розыск. «Расследованием установлено, что указанные чиновники в феврале-марте 2014-го (...) склоняли путем угроз и подкупа военнослужащих Командования ВМС ВС Украины к совершению государственной измены», — утверждала прокуратура.

В 2020 году во время пожара на военных складах под Рязанью Дмитрий Булгаков лично въехал на территорию ЧП на пожарном танке, чтобы оценить обстановку. А в 2022 году заявлял, что Россия начнет работу по восстановлению военных памятников, которые были демонтированы в сопредельных странах.